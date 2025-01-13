В селе Заборовка в пути следования загорелся легковой автомобиль

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12 января в селе Заборовка на улице Кооперативной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 186 Отряда № 47, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло возгорание легкового автомобиля SEAT Cordoba во время движения.

На тушение был подан 1 ствол «Б».

К счастью, пострадавших и погибших нет.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"