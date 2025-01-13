В селе Заборовка в пути следования загорелся легковой автомобиль

12 января в селе Заборовка на улице Кооперативной произошло дорожно-транспортное происшествие.
Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 186 Отряда № 47, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло возгорание легкового автомобиля SEAT Cordoba во время движения.
На тушение был подан 1 ствол «Б».
К счастью, пострадавших и погибших нет.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.