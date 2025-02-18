В селе Усманка Борского района тушили смертельный пожар на 65 кв. метрах

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17 февраля в 19 часов 46 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Усманка горит дом.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 пожарно – спасательного отряда № 48 и добровольная пожарная команда села Таволжанка.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 65 квадратных метров.



Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 3 ствола «Б».

В 20 часов 25 минут пожар был локализован, в 20 часов 40 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 23 часа 23 минуты зафиксирована полная ликвидация пожара.

К сожалению, 2 человека погибли и 1 пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"