Подросток отравился угарным газом в Самаре

16-летний подросток пострадал от отравления угарным газом в квартире на улице Мориса Тореза в Советском районе Самары. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 15 апреля. Школьник почувствовал недомогание, появились признаки отравления. На место прибыли медики и спасатели. После осмотра подростка отправили на амбулаторное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Всего с начала года в Самарской области зафиксировано 17 случаев отправления угарным газом: пострадали 37 человек, включая 22 ребенка. В МЧС напоминают, что угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому заметить его вовремя почти невозможно. Чтобы избежать беды, важно следить за исправностью плит и колонок, не оставлять включенные горелки без присмотра и ежегодно приглашать специалистов для проверки, пишет Самарская газета.