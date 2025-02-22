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В селе Подстепки у ребенка застряла нога между двух стволов дерева

22 февраля 2025 17:20
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Потребовалась помощь спасателей.

21  февраля в 15.18  спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в селе Подстепки Ставропольского района.

Около 53 дома по улице Чкалова у ребенка застряла нога между двух стволов дерева.

Пилить ствол дерева нельзя, была опасность травмировать пострадавшего.

В итоге спасатели приняли решение разжать соединяющиеся стволы дерева домкратом.

В 17.01 пострадавшего освободили и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: Тольятти

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