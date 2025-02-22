В селе Подстепки у ребенка застряла нога между двух стволов дерева

21 февраля в 15.18 спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в селе Подстепки Ставропольского района.
Около 53 дома по улице Чкалова у ребенка застряла нога между двух стволов дерева.
Пилить ствол дерева нельзя, была опасность травмировать пострадавшего.
В итоге спасатели приняли решение разжать соединяющиеся стволы дерева домкратом.
В 17.01 пострадавшего освободили и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО