В селе Подстепки у ребенка застряла нога между двух стволов дерева

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21 февраля в 15.18 спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в селе Подстепки Ставропольского района.

Около 53 дома по улице Чкалова у ребенка застряла нога между двух стволов дерева.

Пилить ствол дерева нельзя, была опасность травмировать пострадавшего.

В итоге спасатели приняли решение разжать соединяющиеся стволы дерева домкратом.

В 17.01 пострадавшего освободили и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО