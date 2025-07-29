в селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках

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28 июля в 10:28 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре селе Муранка.

На место вызова оперативно были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит 1 тонна сена в тюках.

На тушение огня незамедлительно был подан 1 ствол «Б».

Благодаря слаженным действиям наших огнеборцев в 10:42 пожар был локализован, а в 10:44 – объявлена ликвидация открытого горения, а ликвидация последствий пожара зафиксирована в 12:00.

В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"