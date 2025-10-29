В селе Кинель-Черкасского района горел дом

142

28 октября в 23:03 на пункт связи пожарно-спасательного отряда Кинель-Черкасского района поступило сообщение о том, что в селе Вольная Солянка на улице Ленинской горит частный дом.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров. В 23:28 пожар был локализован, в 23:37 - объявлена ликвидация открытого горения, в 02:00 – полная ликвидация пожара.

Всего на месте вызова работали 12 человек личного состава, задействованы 3 единицы техники, на тушение пожара поданы 3 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"