в селе Алексеевка произошел пожар в нежилом доме

115

10 июня в 15 часов 28 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на улице Ленинской в селе Алексеевка Алексеевского района. Дежурный караул выехал к месту вызова. К месту пожара также были вызваны службы жизнеобеспечения района.

По прибытии начальник караула сообщил, что горит нежилой дом. На тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении было задействовано 6 человек личного состава. В 15:33 зафиксирована локализация пожара, в 15:41 – ликвидация открытого горения, в 17:05 – полная ликвидация пожара.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"