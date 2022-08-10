128

В Санкт-Петербурге нашли убитой 26-летнюю порноактрису Анастасию, известную под фамилией Гришман, которую использовала для сокрытия настоящей личности, пишут "Известия".

По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, об этом ей рассказал сам сожитель порноактрисы.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело девушки правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым предположительно она была убита.

Подозреваемого в совершении убийства объявили в розыск. Известно, что он был ранее судим за воровство.

Фото: соцсети/"Известия"