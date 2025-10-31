В Самарском регионе полицейские оказали помощь автомобилистке попавшей в трудную ситуацию

87

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Кошкинскому району заметили на обочине автомобильной дороги «Борма-Кошки-Погрузная» машину со включенными аварийными световыми сигналами и двух женщин – водителя и пассажира.

Сотрудники полиции подъехали к припаркованному автомобилю и выяснили, что водитель во время движения пробила одно из колес, а устранить проблему самостоятельно и продолжить путь она не может.

Отзывчивые сотрудники ГАИ приступили к оказанию помощи. Они заменили поврежденное колесо на запасное, после чего убедившись в исправности автомобиля, пожелали женщинам безопасного пути. Автоледи, в свою очередь, поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

Такие примеры наглядно показывают, что работа сотрудников Госавтоинспекции – это не только контроль за соблюдением правил дорожного движения, но и постоянная помощь людям, попавшим в сложные ситуации на дороге.