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В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона

15 июля 2021 10:54
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В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона

Прокуратурой Промышленного района г.Самары в рамках проводимых проверок по размещенным в СМИ материалам о происшествиях на детских аттракционах, осуществлен выезд в парк им.Ю.А. Гагарина.

Представитель прокуратуры совместно со специалистами государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов произвели осмотр аттракционной техники и изучили техническую документацию. В целях исключения травматизма в настоящее время эксплуатация аттракционов  «Веселый батут» и «Корсар» не производится.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает ведомство.

Теги: аттракционы парк Гагарина прокуратура

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