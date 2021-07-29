По факту ЧП с ребенком в самарском парке Гагарина возбудили уголовное дело

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Следователи завершили проверку по факту травмирования ребенка в парке Гагарина. Они возбудили уголовное дело.

Происшествие случилось 4 июля 2021 года. 4-летний мальчик упал с детского аттракциона «Веселый батут» и сломал руку. Момент происшествия сняли на видео.

— Из-за ненадлежащего технического состояния аттракциона его эксплуатацию приостановили. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изъяли всю техническую документацию, — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Также в парке Гагарина власти закрыли гигантские качели «Корсар». Это случилось после того, как из тормоза аттракциона вылетело колесо, когда там катался ребенок. А в парке Отрадного сотрудники прокуратуры нашли опасные батуты. Они были плохо закреплены, пишет 63.ру.