Я нашел ошибку
Главные новости:
Отдать свой голос «за Сызрань!» жители региона смогут на сайте «Самара-доблесть.рф».
По инициативе Дмитрия Азарова дан старт сбору подписей за присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести»
Для тушения пожара привлекались 48 человек, 23 единицы техники.
В Кинель-Черкассах горел деревянный дом барачного типа
В Главном управлении состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров.
Выпускники ВУЗoв МЧС РФ пополнили ряды подразделений ГУ МЧС СО
Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов.
Медведя застрелили на месте нападения на туристов в природном парке "Ергаки"
В первый день форума эксперты обсудили актуальные тренды развития туристического рынка в 2021 году.
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе.
Что изменится в жизни россиян в августе
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
В Октябрьском районе состоялась акция "Чистый берег"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

По факту ЧП с ребенком в самарском парке Гагарина возбудили уголовное дело

29 июля 2021 13:04
160
По факту ЧП с ребенком в самарском парке Гагарина возбудили уголовное дело

Следователи завершили проверку по факту травмирования ребенка в парке Гагарина. Они возбудили уголовное дело.

Происшествие случилось 4 июля 2021 года. 4-летний мальчик упал с детского аттракциона «Веселый батут» и сломал руку. Момент происшествия сняли на видео.

— Из-за ненадлежащего технического состояния аттракциона его эксплуатацию приостановили. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изъяли всю техническую документацию, — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Также в парке Гагарина власти закрыли гигантские качели «Корсар». Это случилось после того, как из тормоза аттракциона вылетело колесо, когда там катался ребенок. А в парке Отрадного сотрудники прокуратуры нашли опасные батуты. Они были плохо закреплены, пишет 63.ру.

Теги: аттракцион парк Гагарина уголовное дело ЧП с детьми

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
25 июля 2021, 13:14
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и даче взятки. Закон
877
Житель Самарской области спаивал 13-летнюю девочку
24 июля 2021, 11:25
Житель Самарской области спаивал 13-летнюю девочку
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
925
Жительница Самарской области получала пособие на умершего младенца
23 июля 2021, 10:45
Жительница Самарской области получала пособие на умершего младенца
Ущерб составил порядка 105 тысяч рублей. Криминал
906
В центре внимания
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
246
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
227
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
344
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
561
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
677
Весь список