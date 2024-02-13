В самарском аэропорту совершил незапланированную посадку самолет Санкт-Петербург – Душанбе

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В понедельник, 12 февраля 2024 года, вечером в аэропорту Самары пришлось вынужденно приземлиться самолету, летевшему из Санкт-Петербурга в Душанбе. Все дело в том, что на борту был буйный пассажир. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 19:12 по самарскому времени. При выполнении полета капитан воздушного судна доложил о буйном пассажире на борту, из-за которого было принято решение следовать на незапланированный аэродром Самары, — говорится в сообщении.

Сигнал срочности не объявлялся, однако экипаж запросил полицию по прибытию. В результате самолет благополучно сел в аэропорту Самары в 19:51. Непредвиденная ситуация произошла на самолете рейса SVR2879 Санкт-Петербург (Пулково) – Душанбе, эксплуатант «Уральские авиалинии», пишет Самара-КП.