В самарской школе № 8 начали внутреннюю проверку из-за избиения второклассницы

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В самарской школе № 8 начали проверку из-за избиения ученицы 2-го класса. Подробности сообщили в городской администрации, передает sova.info.

По информации ведомства, конфликтная ситуация между учениками произошла 18 января около 17:00 за пределами территории школы - на детской площадке соседнего здания.

В школе сразу начали внутреннюю проверку и намерены принять меры по взаимодействию с обеими сторонами конфликта.

Напомним, в одном из самарских пабликов 24 января появилась информация об избиении второклассницы. По словам анонимного автора публикации, девочку пинали ногами трое школьников, а затем угрожали родственникам пострадавшего ребенка. Родители девочки подали заявление в полицию.

Фото: pixabay