В Самарской области женщина сбила четырех коров

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Авария произошла у Зеленовки на 985 км трассы М-5. Судя по снимкам, машина очень сильно пострадала, из-за чего тяжело определить марку автомобиля. Жители считают, что в аварию попала машина марки Porsche Cayenne.

Жители разделились в комментариях на два лагеря, одни сочувствуют водителю и говорят, что можно было не заметить коров в темное время суток, а другие наоборот считают, что оправдания - нет:

В ГУ МВД по Самарской области рассказали tvsamara.ru, что подробности аварии до сих пор устанавливаются.

Фото: vk.com/patrultlt24tv