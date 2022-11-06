В Самарской области загорелся пристрой двухэтажного торгового центра

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Пожар вспыхнул поздно вечером 5 ноября 2022 года в Тольятти. Один человек пострадал.

«В 23.34 5 ноября в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в пристрое к административному зданию по адресу: город Тольятти, Автозаводский район, улица Революционная, 28», — сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По этому адресу в Тольятти находится двухэтажный торговый центр «Старый торговый». В нем работают оптово-розничные магазины, ателье и другие предприятия торговли и услуг. Некоторые магазинчики пристроены к ТЦ, вокруг центра в теплое время года возникал мини-рынок.

Как рассказывают в ГУ МЧС РФ по Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова – «1-БИС». На тушении работали 74 человека и 24 единицы техники, в том числе 53 человека и 16 единиц техники от МЧС России.

Пожар был ликвидирован в 02:46 6 ноября на площади 50 кв. метров. По данным МЧС, погибших нет, пострадал один человек (41-летний мужчина). Причину пожара еще предстоит выяснить, пишет Обозрение.