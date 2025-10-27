Я нашел ошибку
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей

27 октября 2025 09:37
85
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 октября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 59 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 267 водителей. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 40 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 23 правонарушения со стороны пешеходов и 45 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 107 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

 

Теги: БДД

