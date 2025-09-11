В Самарской области водитель насмерть сбил лося

210

10 августа в 20:30 52-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался по автодороге «М-5 «Урал»» со стороны Челябинска в сторону Москвы. В пути следования не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил наезд на дикое животное. Лось скончался на месте ДТП. Водителю врачами рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, в настоящее время восстановлено. Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.