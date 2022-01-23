Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение
В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение
Подозреваемого по делу об ограблении вдовы Градского отпустили из-за алиби
Подозреваемого по делу об ограблении вдовы Градского отпустили из-за алиби
В Чапаевске задержан закладчик с амфетамином
В Чапаевске задержан закладчик с амфетамином
Основатель Telegram считает, что это повлечет за собой отток из страны IT-специалистов, а также уничтожение некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.
Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют
По словам самого Олега, полиция завела дело.
Экс-чемпиона UFC, актера Тактарова избили в туристической зоне в Мексике
Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991-го по 1997 год.
Умер Дмитрий Донской, бывший личный фотограф Ельцина
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение

23 января 2022 10:55
179
В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение

22 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе на 1014 км 170 метров автодороги М5 «Урал» в 11:30. Водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством «МАН» в составе полуприцепа «Шмитц», двигался по маршруту с. Красный Яр – г. Москва. В условиях снегопада не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и, нарушив расположение транспортного средства на проезжей части, допустил съезд с дороги на правую обочину по ходу движения с дальнейшим наездом на препятствие - барьерное ограждение в виде металлической конструкции, после чего потерял управление и допустил наезд на левое, по ходу движения тс, ограждение в виде металлической конструкции. В результате ДТП пострадал водитель, был госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
22 января 2022, 11:59
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
Авария произошла на ул. Победы.  Происшествия
535
В Самаре на Московском шоссе из-за ДТП с тремя машинами образовалась пробка
21 января 2022, 09:23
В Самаре на Московском шоссе из-за ДТП с тремя машинами образовалась пробка
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Происшествия
541
Три грузовика столкнулись в Сызранском районе
20 января 2022, 13:46
Три грузовика столкнулись в Сызранском районе
Пострадали водители «MAN» и «КАМАЗ», от госпитализации они отказались.  Происшествия
685
В центре внимания
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
518
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
688
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
864
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
687
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1618
Весь список