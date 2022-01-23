В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение

179

22 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе на 1014 км 170 метров автодороги М5 «Урал» в 11:30. Водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством «МАН» в составе полуприцепа «Шмитц», двигался по маршруту с. Красный Яр – г. Москва. В условиях снегопада не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и, нарушив расположение транспортного средства на проезжей части, допустил съезд с дороги на правую обочину по ходу движения с дальнейшим наездом на препятствие - барьерное ограждение в виде металлической конструкции, после чего потерял управление и допустил наезд на левое, по ходу движения тс, ограждение в виде металлической конструкции. В результате ДТП пострадал водитель, был госпитализирован.