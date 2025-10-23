В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика

171

22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.



В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 16:20 час. 55-летний водитель, управляя грузовиком в составе полуприцепа, двигался по ул. Железнодорожная со стороны ул. Рабочей в направлении ул. К.Маркса. В пути следования возле дома №5 совершил наезд на 26-летнюю женщину. С места ДТП пешеход госпитализирован.



В Кинель-Черкасском районе полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 18:20 час. 33-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, двигался по 55 км по автодороге «Урал – Муханово» со стороны г. Отрадного в направлении с. Красный Яр. В пути следования совершил наезд на 13-летнего мальчика. С места ДТП пешеход госпитализирован.