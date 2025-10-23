Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика

23 октября 2025 10:10
22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.


В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 16:20 час. 55-летний водитель, управляя грузовиком в составе полуприцепа, двигался по ул. Железнодорожная со стороны ул. Рабочей в направлении ул. К.Маркса. В пути следования возле дома №5 совершил наезд на 26-летнюю женщину. С места ДТП пешеход госпитализирован.


В Кинель-Черкасском районе полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 18:20 час. 33-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, двигался по 55 км по автодороге «Урал – Муханово» со стороны г. Отрадного в направлении с. Красный Яр. В пути следования совершил наезд на 13-летнего мальчика. С места ДТП пешеход госпитализирован.

В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе
22 октября 2025, 11:42
Они обе госпитализированы.  Происшествия
74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе
21 октября 2025, 13:46
Пассажир легкового автомобиля – 79-летняя женщина госпитализирована. Происшествия
В Сызрани 76-летний водитель сбил 15-летнего подростка
21 октября 2025, 13:39
После ДТП он уехал с места аварии.  Происшествия
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
