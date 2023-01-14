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В Самарской области в ДТП у машины оторвалось колесо

14 января 2023 12:43
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В Самарской области в ДТП у машины оторвалось колесо

13  января 2023 года  на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:15 на 0 км 700 м автодороги «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово» в Кинельском районе. Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны п.г.т. Усть-Кинельский в направлении с. Новый Сарбай. В пути следования нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Suzuki Grand Vitara», под управлением водителя 1950 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения у автомобиля «Suzuki», оторвалось переднее левое колесо и попало в автомобиль «Volkswagen Passat», под управлением водителя 1977 года рождения, который двигался в попутном направлении с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», госпитализирован в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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