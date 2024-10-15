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В Самарской области в ДТП попали 20 детей

15 октября 2024 12:45
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В Самарской области в ДТП попали 20 детей

15 октября в 08:20 на территории Волжского района на пересечении ул. Петра Монастырского и ул. Аннеты Бас произошло столкновение двух транспортных средств,  автомобиля Лада Веста и автобуса Higer, с последующим опрокидыванием легкового автомобиля.

В салоне автобуса находились 22 пассажира, в том числе 20 несовершеннолетних. Пассажиры автобуса не пострадали.

За медицинской помощью обратились водитель-женщина 1993 г.р и пассажирка легкового автомобиля 1946 г.р.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: В центре внимания ДТП

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