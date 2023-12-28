В Самарской области в ДТП погибли два человека

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Авария с участием сразу трех автомобилей произошла поздним вечером 27 декабря в Большеглушицком районе Самарской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.

Машины столкнулись в 23:28 на 98 км автодороги «Самара — Большая Черниговка – Казахстан». По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с еще одной Camry и Hyundai Solaris.

В результате погиб 33-летний водитель Hyundai Solaris и 34-летний пассажир одной из Toyota Camry. Еще два пассажира другого авто той же марки попали в больницу.

Ночью на месте ДТП пришлось ограничить движение транспорта – машины пустили в объезд по автодороге Дергуновка — Большая Глушица, пишет Обоз.инфо.

Фото: Региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»