В Самарской области в ДТП погибли два человека

Авария с участием сразу трех автомобилей произошла поздним вечером 27 декабря в Большеглушицком районе Самарской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.
Машины столкнулись в 23:28 на 98 км автодороги «Самара — Большая Черниговка – Казахстан». По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с еще одной Camry и Hyundai Solaris.
В результате погиб 33-летний водитель Hyundai Solaris и 34-летний пассажир одной из Toyota Camry. Еще два пассажира другого авто той же марки попали в больницу.
Ночью на месте ДТП пришлось ограничить движение транспорта – машины пустили в объезд по автодороге Дергуновка — Большая Глушица, пишет Обоз.инфо.
Фото: Региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»