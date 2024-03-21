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В Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

21 марта 2024 11:17
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В Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

21 марта 2024 года в 8 часов 58 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что 320 километре трассы М-5, подъезд к Ульяновску, произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 в составе 4 человек на одной единице техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.


По прибытии на место было установлено, что произошло опрокидывание легкового автомобиля SAAB. К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб. Пожарные - спасатели провели аварийно–спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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