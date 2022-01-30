В Самарской области утром 30 января столкнулись 2 грузовика

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В воскресенье 30 января на федеральной трассе М5 возле Большой Рязани произошло крупное ДТП. Судя по кадрам, размещённым очевидцами в сети, здесь столкнулись две фуры.

И если один из грузовиков отделался «малой кровью», второму – повезло меньше. У большегруза с синим тентом буквально «расплющен» кузов. Кабину вывернуло так, что она развернулась почти на 90 градусов. Находившегося в ней водителя госпитализировали. Что послужило причиной дорожно-транспортного происшествия- предстоит выяснить сотрудникам полиции, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Скриншот: Происшествия Тольятти