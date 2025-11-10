В Самарской области столкнулись ВАЗ 2114 и грузовой поезд, есть погибший

149

В понедельник, 10 ноября, в Самарской области случилось происшествие на железной дороге. Погиб один человек.

«По предварительным данным, 10 ноября в ночное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Старосемейкино-Воднинская, столкнулись автомобиль марки ВАЗ 2114 и грузовой поезд № 3601, следовавший по маршруту Кинель-Жигулевское Море. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Более подробный комментарий о происшествии дали в поисково-спасательной службе Самарской области:

«В результате столкновения легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб. Для деблокирования погибшего требовалась помощь спасателей. В 02.08 спасатели приступили к работам, они использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 05.48 погибшего деблокировали и передали сотрудникам правоохранительных органов. На месте работали 5 спасателей».

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет 63.ру.