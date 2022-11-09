В Самарской области сгорела автозаправочная станция

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Емкости с бензином вспыхнули на АЗС в Кошкинском районе.

Как сообщает ГУ МСЧ России по Самарской области, крупный пожар вспыхнул в селе Кошки в 8:58 9 ноября. Автозаправочная станция, на которой случилось ЧП, располагается на улице Советской, 2Г.

Оперативно прибывшие на место специалисты экстренных служб обнаружили, объятые пламенем четыре емкости с бензином. Пожар удалось быстро ликвидировать на площади 30 кв метров. Огонь был полностью потушен в 9:21.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, на ликвидации пожара в селе Кошки было задействовано пять единиц техники и 21 специалист.

Судя по фото, от АЗС осталась лишь искореженная груда металла. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего еще предстоит установить, пишет Обозрение.