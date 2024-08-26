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В Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть девочку

26 августа 2024 12:24
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В Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть девочку

Авария произошла в ночь на 26 августа на 3 км автодороги «Мирная-Колодинка» в Красноярском районе. В 02:30 ночи неизвестный сбил девочку-пешехода.

Марка машины также не установлена. Спасти пострадавшего ребенка не удалось. Девочка скончалась на месте происшествия. Теперь полиция ищет виновника аварии, пишет Обоз.инфо.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан, располагающих информацией об аварии, сообщить о ней в ведомство.

«Просим вас не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(846)572-13-78 или 102, либо обратиться в ОМВД России по Красноярскому району, расположенному по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 23», — говорится в сообщении.

Теги: ДТП

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