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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области прошли специальные учения по ликвидации последствий ДТП

3 октября 2022 12:25
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В Самарской области прошли специальные учения по ликвидации последствий ДТП

На территории Самарской области в Красноярском районе вблизи села Большая Каменка проведены совместные тактико-- специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие проводилось с целью повышения уровня профессионального мастерства в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в сокращение времени оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение высокой готовности к оказанию экстренной медицинской помощи при дорожных авариях  с большим числом пострадавших,  отработки вопросов взаимодействия экстренных служб. В мероприятии участвовали подразделения Госавтоинспекции, Поисково-спасательной службы, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Добровольной пожарной команды" Службы спасения Самарской области".
Специалисты смоделировали ситуацию, когда водитель не справился с управлением, допустил съезл в кювет с пгследующим опрокидованием. В салоне автомобиля находились три пассажира. Водитель и один пассажир погибли на месте, остальные получили ранения.


Сотрудники ДПС оградили место ДТП и обеспечивали реверсивное движение.
Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы обесточить авто. Они извлекли  пострадавших и поместили их на носилки и передали медикам, которые  перенесли пострадавших  в автомобиль скорой медицинской помощи, на котором доставили  в медицинское учреждение. Сотрудники экстренных служб в ходе мероприятия  показали  слаженное взаимодействие. Поставленные цели при проведении учения реализованы.
Совместные тактико-специальные учения  проводились в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Теги: БДД ДТП

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