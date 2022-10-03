В Самарской области прошли специальные учения по ликвидации последствий ДТП

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На территории Самарской области в Красноярском районе вблизи села Большая Каменка проведены совместные тактико-- специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие проводилось с целью повышения уровня профессионального мастерства в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в сокращение времени оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение высокой готовности к оказанию экстренной медицинской помощи при дорожных авариях с большим числом пострадавших, отработки вопросов взаимодействия экстренных служб. В мероприятии участвовали подразделения Госавтоинспекции, Поисково-спасательной службы, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Добровольной пожарной команды" Службы спасения Самарской области".

Специалисты смоделировали ситуацию, когда водитель не справился с управлением, допустил съезл в кювет с пгследующим опрокидованием. В салоне автомобиля находились три пассажира. Водитель и один пассажир погибли на месте, остальные получили ранения.



Сотрудники ДПС оградили место ДТП и обеспечивали реверсивное движение.

Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы обесточить авто. Они извлекли пострадавших и поместили их на носилки и передали медикам, которые перенесли пострадавших в автомобиль скорой медицинской помощи, на котором доставили в медицинское учреждение. Сотрудники экстренных служб в ходе мероприятия показали слаженное взаимодействие. Поставленные цели при проведении учения реализованы.

Совместные тактико-специальные учения проводились в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения".