Я нашел ошибку
Главные новости:
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью
На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью
Посещаемость Самарской области туристами бьет рекорды
Посещаемость Самарской области туристами бьет рекорды
Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
В «Крылья Советов» перешел защитник из казанского «Рубина»
В «Крылья Советов» перешел защитник из казанского «Рубина»
Мужчина представился сотрудником банка и обокрал тольяттинца на 110 тысяч рублей
Мужчина представился сотрудником банка и обокрал тольяттинца на 110 тысяч рублей
После жары самарцев ждут заморозки
После жары самарцев ждут заморозки
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами

6 сентября 2021 10:36
73
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами

3 сентября первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Участие в заседании приняли начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, других надзорных ведомств и служб экстренного реагирования, директора трех особо охраняемых природных территорий – национальных парков «Бузулукский бор» и «Самарская Лука», Жигулевского заповедника имени Спрыгина, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Этим летом из-за аномально жаркой и сухой погоды возгорания на территории области фиксировались регулярно. Пожар, который начался 25 августа в Борском районе, уничтожил в селе Немчанка 16 домов, из них 8 – жилых. Огнем пройдены тысячи гектаров леса, в нацпарке «Бузулукский бор» пострадали сотни гектаров. 

Олег Бойко доложил о полной ликвидации пожара в Борском районе. Глава регионального МЧС привел статистику – с начала пожароопасного сезона в области зафиксировано на 20% возгораний больше, чем в прошлом году. Причина пожаров в 76 процентах случаев – неосторожное обращение с огнем. Участники совещания отметили, что после дождей вновь ожидается период теплой и сухой погоды, а значит, опасность возгораний сохраняется. 

Комиссия приняла решение о дополнительных мерах по предупреждению пожаров. Муниципалитетам поручено организовать патрулирование в местах отдыха жителей, произвести покос травы, продолжить работу по опашке и устройству минерализованных полос. Поручено также проверить и оценить на местах состояние пожарных водоемов и гидрантов – сейчас в Самарской области на балансе муниципалитетов более 31 тысячи источников наружного водоснабжения. «Если нужны средства на обустройство источников водоснабжения, оперативно обращайтесь в Правительство Самарской области, будем помогать», - призвал глав муниципалитетов Виктор Кудряшов. 

«Мы должны сделать выводы, усилить превентивные меры пожарной безопасности и принять их уже в этом году. Ширина минерализованной полосы должна составлять не 1,4 метра, а до 40 метров. Все, кто был в Немчанке и видел, с какой скоростью распространяется огонь, не сомневаются в необходимости таких мер», - подчеркнул председатель областного Правительства. 

Все варианты использования открытого огня – разведение костров, мангалов, сжигание травы и мусора – разрешены только в специально оборудованных местах. 

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил собрать информацию о состоянии пожарной техники в муниципалитетах. В Правительстве региона подготовят обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ о выделении средств на закупку нового парка пожарных машин.

Участники заседания обсудили также меры по обеспечению пожарной безопасности в школах региона. К началу нового учебного года в школах, где это необходимо, заменены и отремонтированы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматической пожарной сигнализации. Организовано изучение новых правил противопожарного режима, постоянно проводятся проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. 

Отдельно на заседании комиссии рассмотрели вопрос о создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. Резервом располагает каждый муниципалитет. Необходимые запасы на случай ЧС включают в себя продовольствие, предметы первой необходимости, инженерное оборудование, медикаменты и строительные материалы. В Самарской области общий объем резервов в стоимостном выражении составляет 55,4 млн рублей.  Виктор Кудряшов поручил проверить в муниципалитетах наличие и состояние резервов, соответствие их качества и количества нормативу. 

Особое внимание на комиссии уделили роли авиации в борьбе с лесными пожарами. Вертолеты МИ-8 и самолет Ил-76, задействованные в Борском районе, помогли в считанные часы ликвидировать возгорание в городских лесах Тольятти. Члены комиссии решили, что оптимальным вариантом станет заключение соглашений с крупными компаниями, на балансе которых есть специализированная авиационная техника.  

«Если мы заключим долгосрочные соглашения, это даст нам возможность уже на плановой, системной основе обучить пилотов, получить лицензию. Нам это очень поможет в случаях серьезной угрозы распространения лесных пожаров», - поручил проработать вопрос Виктор Кудряшов.

Теги: В центре внимания лесные пожары МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 205 тысяч га леса горит в России
05 сентября 2021, 10:46
Более 205 тысяч га леса горит в России
За прошедшие сутки было ликвидировано 66 лесных пожаров на площади более 3,5 тыс га. Происшествия
664
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021, 12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
Всего на эти цели из резервного фонда губернатора выделено 3 миллиона 150 тысяч рублей. Экономика
1244
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021, 13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
В целях локализации пожаров задействованы техника и силы личного состава МЧС России, введен режим «Чрезвычайной ситуации». П Происшествия
1167
В центре внимания
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
6 сентября 2021  10:55
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
15
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
6 сентября 2021  10:36
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
60
После жары самарцев ждут заморозки
6 сентября 2021  09:57
После жары самарцев ждут заморозки
126
Школьники из Кинель-Черкасс выиграли всероссийский конкурс технологических кружков
6 сентября 2021  09:51
Школьники из Кинель-Черкасс выиграли всероссийский конкурс технологических кружков
115
Глава региона подчеркнул: город славен своими трудовыми династиями. Не случайно День города отмечается в День нефтяника.
5 сентября 2021  18:17
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
580
Весь список