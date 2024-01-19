Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий

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В ночь с 18 на 19 января православный мир отметил праздник Крещение Господне. Накануне праздника, в Крещенский сочельник, и в сам день Крещения, во всех храмах совершаются праздничные богослужения и чин водосвятия. Верующие несут домой освященную воду, считающуюся целебной, и проводят купания в «иордани».

Так, многие жители областной столицы решились в эту ночь искупаться в проруби, оборудованной на р. Волга. Безопасность граждан обеспечивали инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области, спасатели, медицинские работники и сотрудники полиции.

На месте проведения мероприятия были установлены палатки, надувные модули для переодевания, а также полевая кухня с горячим чаем и бутербродами.

Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний в Самарской области было задействовано 852 человека и 278 единиц техники, в том числе от МЧС России - 290 человек и 35 единиц техники.

В обряде омовения приняли участие более 3000 человек. Происшествий во время Крещенских купаний не произошло, сообщает облМЧС.