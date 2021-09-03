В Самарской области после жары температура устремилась к +1

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В пятницу, 3 сентября в Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, днем местами по региону пройдут грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. В ряде муниципалитетов ожидаются сильные дожди. Температура воздуха - от +16 до +21 градуса.

В субботу 4 сентября днем столбики термометров покажут в регионе от +13 до +18 градусов, а на следующий день - от +12 до +17 градусов. Ночью в субботу прогнозируются от +7 до +12 градусов, а вот ночью в воскресенье 5 сентября - от +1 до +6.

В первый день уикенда в дневное время возможен небольшой, местами умеренный дождь, в воскресенье - без существенных осадков.