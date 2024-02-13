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В Самарской области полицейский в свой выходной задержал подозреваемых в хищении денег у пенсионерки

13 февраля 2024 09:29
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В Самарской области полицейский в свой выходной задержал подозреваемых в хищении денег у пенсионерки

 

Участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин в свой выходной день на одной из улиц города заметил двух юношей, схожих  с разыскиваемыми. Ранее полицейскому, заступающему на службу, руководитель довел ориентировку на розыск злоумышленников, составленную с помощью скрин-шота с записи видеонаблюдения, которая зафиксировала лица подозреваемых в мошенничестве.

Полицейский сообщил о случившемся руководителю и проследовал за молодыми людьми, которые дошли до автобусной остановки, и, дождавшись нужного маршрута, уже собирались уехать. Капитан полиции Ильин понял, что медлить нельзя – полицейский остановил юношей, представился,  предъявил служебное удостоверение  и удерживал растерявшихся сызранцев до приезда коллег.  Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что ранее не судимые учащиеся одного из городских колледжей 2006 и 2007 годов рождения причастны к мошенничеству, совершенному в отношении 69-летней жительницы Юго-Западного  района Сызрани. Молодые люди выступали в качестве курьеров.

В дежурную часть отдела полиции за помощью обратилась местная   жительница, которая сообщила, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства.

Злоумышленник узнал у растерянной женщины домашний адрес и отправил к ней «помощников», которые забрали всю имеющуюся у пенсионера наличность - 100 тысяч рублей.

При опросе в присутствии законных представителей, задержанные  пояснили, что пытались подзаработать. Один из них действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети, а друга взял с собой «на стажировку». Похищенные денежные средства они перевели на расчетные счета, указанные в переписке, разделив между собой «заработанные» 2,5 тысячи рублей.  

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское»  в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».  Расследование продолжается.

Теги: Мошенники

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