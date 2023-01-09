В Самарской области похолодает до -36 градусов

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Аномально низкие температуры задержатся в Самарской области еще на несколько дней. Такой прогноз сделали представители Приволжского УГМС.

— Днем в понедельник, 9 января, в Самаре и Самарской области столбики термометров покажут от -24 до -26... -29 градусов, — сообщили синоптики.

В ночь на вторник, 10 января, в регионе похолодает еще сильнее. По прогнозам, температура опустится до -31... -36 градусов. Днем же в Самарской области немного потеплеет, до -23... -28 градусов.

Похожую погодную картину жители региона смогут наблюдать и в ночь на среду, 11 января. Днем в губернии похолодает до -29... -34 градусов. Но уже днем температура резко поднимется до -19... -24 градусов.

При этом в течение всех трех дней будет дуть северный ветер со скоростью от 2 до 7 м/с. Осадков синоптики не прогнозируют.

Резкое похолодание в Самарской области произошло в ночь на Рождество, 7 января. В воскресенье, 8 января, в регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС, пишет 63.ру.