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В Самарской области ожидают сильный ветер

26 апреля 2021 11:16
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В Самарской области ожидают сильный ветер

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением вечером 26.04.2021 г.»

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

Теги: В центре внимания ветер желтый уровень опасности погода

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