 В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ветра

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В ближайшие 2-4 часа местами ожидают грозу и усиление шквалистого ветра с порывами 15-20 м/с с сохранением вечером 22 мая. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

ограничить выход из зданий;

если сильный ветер застал Вас на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

