Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика

10 сентября 2025 16:15
52
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.

Сотрудники МЧС СО принимали участие в поисках потерявшегося ребенка.

Вечером 9 сентября в дежурную смену областного управления МЧС России поступило сообщение о заблудившемся в поле  подсолнечника 7- летнем мальчике.

Происшествие произошло в районе поселка Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района.

Для поиска ребенка специалисты МЧС России применяли беспилотные авиационные системы (видео). 

На следующее утро мальчик был найден местными жителями, передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
10 августа 2025, 16:34
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению. Общество
697
Купальный сезон в разгаре.
03 августа 2025, 17:11
Сотрудники МЧС СО следят за безопасностью в местах массового отдыха граждан на водоемах
Купальный сезон в разгаре. Общество
771
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.
28 июля 2025, 19:27
Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники. Общество
662
В центре внимания
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
171
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
166
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
190
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
318
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
369
Весь список