Главные новости:
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 14 пожаров

148
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 14 пожаров

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы 14 пожаров, в том числе:

загорание банного комплекса на площади 250 кв.м в Кировском районе г. Самары.
загорание домашних вещей в квартире на площади 2 кв.м в Промышленном районе г. Самары. Погиб мужчина 1949 г.р.
загорание частного дома на площади 60 кв.м в с. Сергиевск м.р. Сергиевский. Погиб мужчина 1975 г.р.
загорание частной бани в СНТ на площади 30 кв.м в с. Русская Борковка м.р. Ставропольский.
загорание неэксплуатируемого строения на площади 20 кв.м в г.о. Кинель.
загорание частной бани на площади 35 кв.м в д. Баландаево м.р. Шенталинский.
загорание частного дома и надворных построек на площади 100 кв.м в с. Екатериновка м.р. Безенчукский. Погиб мужчина 1942 г.р.
загорание гаража на площади 80 кв.м и автомобилей "Шевроле Нива" и "Лада Приора" в ст. Чагра м.р. Хворостянский.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 1 раз.

На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Новости по теме
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники.
08 января 2026, 11:03
Сотрудники МЧС СО обеспечили безопасность рождественских богослужений
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники. Общество
840
В том числе горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары.
03 января 2026, 20:50
За прошедшие сутки в Самарской области ликвидированы 11 пожаров
В том числе  горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары. Происшествия
724
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025, 16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ... Здравоохранение
1462
В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
155
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
241
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
239
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
468
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
896
