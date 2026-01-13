За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 14 пожаров

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы 14 пожаров, в том числе:



загорание банного комплекса на площади 250 кв.м в Кировском районе г. Самары.

загорание домашних вещей в квартире на площади 2 кв.м в Промышленном районе г. Самары. Погиб мужчина 1949 г.р.

загорание частного дома на площади 60 кв.м в с. Сергиевск м.р. Сергиевский. Погиб мужчина 1975 г.р.

загорание частной бани в СНТ на площади 30 кв.м в с. Русская Борковка м.р. Ставропольский.

загорание неэксплуатируемого строения на площади 20 кв.м в г.о. Кинель.

загорание частной бани на площади 35 кв.м в д. Баландаево м.р. Шенталинский.

загорание частного дома и надворных построек на площади 100 кв.м в с. Екатериновка м.р. Безенчукский. Погиб мужчина 1942 г.р.

загорание гаража на площади 80 кв.м и автомобилей "Шевроле Нива" и "Лада Приора" в ст. Чагра м.р. Хворостянский.



Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 1 раз.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО