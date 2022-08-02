В Самарской области на трассе в ДТП погибла женщина

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Ранним утром во вторник, 2 августа, в Кинельском районе Самарской области на 49 километре трассы Самара-Бугуруслан произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль "Лада Гранта" и Газель. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что у отечественной малолитражки сильно деформирован передняя часть кузова. Практически ничего не осталось от моторного отсека, лобового стекла, водительской двери.

Данные подтвердили в ГУ МВД РФ по Самарской области. По информации правоохранителей, в результате аварии пассажирка легкового автомобиля погибла. Количество пострадавших уточняется. На месте ДТП работали сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, движение других автомобилей было практически заблокировано на некоторое время - машинам пришлось объезжать по обочине, пишет ГТРК Самара.