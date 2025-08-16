В Самарской области на трассе насмерть сбили корову

89

В ночь на субботу, 16 августа, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибло животное.

«15 августа в 21:45 на 51 километре дороги Урал — Сергиевск — Челно-Вершины Челно-Вершинского района около населенного пункта Красный Строитель автомобиль наехал на корову. Животное погибло. Водитель машины от госпитализации отказался. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 42 противопожарной службы региона, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики», — сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, пишет 63.ру.