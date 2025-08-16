Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
16 августа 2025 12:52
В ночь на субботу, 16 августа, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибло животное.

«15 августа в 21:45 на 51 километре дороги Урал — Сергиевск — Челно-Вершины Челно-Вершинского района около населенного пункта Красный Строитель автомобиль наехал на корову. Животное погибло. Водитель машины от госпитализации отказался. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 42 противопожарной службы региона, сотрудники  территориальной Госавтоинспекции и медики», — сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, пишет 63.ру.

 

