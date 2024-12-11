В Самарской области на пожаре погибли два человека

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Рано утром в среду, 11 декабря, в Самарской области произошла трагедия. Около 05:45 в Сызрани загорелся жилой дом. Он находился в частном секторе в Кожевенном переулке.

— Около 08:05 пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров. К сожалению, в результате погибло два человека: 53-летний мужчина и 77-летняя женщина, — сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На месте трагедии работало 50 сотрудников экстренных ведомств и 17 спецмашин. Причину пожара предстоит установить специалистам, пишет 63.ру.