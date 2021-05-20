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В Самарской области мужчина утонул, спасая из воды женщину и ребенка

20 мая 2021 10:39
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В Самарской области мужчина утонул, спасая из воды женщину и ребенка

19 мая на берегу Волги около села Подстепки Ставропольского района было много отдыхающих с детьми. Линия берега в этом месте образует залив. Периодические перепады уровня воды сопровождаются сильным затяжным течением. В какой-то момент оно потащило девочку на глубину. Мама девочки попыталась спасти ребенка. Мужчина, находившийся рядом, не теряя времени, поспешил им на помощь. Ему удалось вытолкнуть из водоворота девочку и ее мать, но выбраться самому не хватило сил. Мужчина скрылся под водой.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. В 15.15 для проведения поисковых работ был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Больше трех часов водолазы обследовали дно залива. Мутная вода и сильное течение осложняли поиски. В 19.30 утонувшего обнаружили на глубине трех метров и доставили до береговой линии, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: Волга происшествия на воде утонувшие ЧП с детьми

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