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В Самарской области мужчина распилил себе ногу болгаркой

18 сентября 2022 11:28
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В Самарской области мужчина распилил себе ногу болгаркой

ЧП произошло в поселке Курумоч Самарской области, 13 сентября 2022 года. Как рассказали «КП-Самара» в областной Поисково-спасательной службе, мужчина не удержал УШМ и «болгарка» застряла у него в ноге.

- Инструмент застрял в кости. Помощь спасателей была необходима для того, чтобы зафиксировать УШМ до приезда врачей скорой медицинской помощи, - рассказали спасатели «Комсомолке».

Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Спасатели напоминают самарцам о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами. Подобные случаи происходят, к сожалению, часто.

 

Теги: ЧП

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