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В Самарской области машины сбили детей на самокате и велосипеде

29 марта 2025 11:07
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В Самарской области машины сбили детей на самокате и велосипеде

28 марта на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 17:40 час. в Кинель-Черкасском районе. 62-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по проезду со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Коммунальной села Кротовка. В пути следования допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть, управляя велосипедом. Ребенок госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в 17:45 час. в Кинельском районе. 7-летний мальчик, управляя электросамокатом, двигался по улице Молодежной поселка Комсомольский. В пути следования, возле дома №11, на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся справа автомобилю Ford Focus, под управлением 38-летнего мужчины. Мальчик госпитализирован.

Теги: ДТП

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