В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек

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3 апреля в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами приусадебных участков и жилых домов в м.р. Ставропольский. В населенном пункте Тимофеевка было подтоплено 126 приусадебных участков, в н.п. Нижнее Санчелеево – 4 частных дома и 150 приусадебных участков. Была проведена эвакуация 13 человек. Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что на текущий момент наблюдается положительная динамика снижения воды, подтопленными остается 60 приусадебных участков в Тимофеевке, 67 – в Нижнем Санчелеево.

«К паводку совместно с муниципалитетами и службой МЧС мы готовились заранее, была проведена расчистка русел рек от растительности, прочищены водопропускные трубы. Во многом благодаря этому в Санчелеево сейчас вода уходит, а не держится на одном уровне, как это было несколько лет назад. Стремительное, стихийное таяние создает определенные проблемы. Температура воздуха на текущей неделе опять превысит 10 градусов, поэтому необходимо держать ситуацию на контроле, вести постоянный мониторинг», - поручил глава облправительства руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову.