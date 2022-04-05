Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию.
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек

5 апреля 2022 13:30
59
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек

3 апреля в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами приусадебных участков и жилых домов в м.р. Ставропольский. В населенном пункте Тимофеевка было подтоплено 126 приусадебных участков, в н.п. Нижнее Санчелеево – 4 частных дома и 150 приусадебных участков. Была проведена эвакуация 13 человек. Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что на текущий момент наблюдается положительная динамика снижения воды, подтопленными остается 60 приусадебных участков в Тимофеевке, 67 – в Нижнем Санчелеево.

«К паводку совместно с муниципалитетами и службой МЧС мы готовились заранее, была проведена расчистка русел рек от растительности, прочищены водопропускные трубы. Во многом благодаря этому в Санчелеево сейчас вода уходит, а не держится на одном уровне, как это было несколько лет назад. Стремительное, стихийное таяние создает определенные проблемы. Температура воздуха на текущей неделе опять превысит 10 градусов, поэтому необходимо держать ситуацию на контроле, вести постоянный мониторинг», - поручил глава облправительства руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины
03 апреля 2022, 13:12
Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины
Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Общество
666
Безопасность пожилых людей на контроле сотрудников МЧС России
03 марта 2022, 13:18
Безопасность пожилых людей на контроле сотрудников МЧС России
Угроза жизни и здоровью может возникнуть у пожилых людей из-за того, что человек в силу возраста становится ограниченным в физических возможностях и способен... Происшествия
1467
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
21 февраля 2022, 13:19
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по... Туризм
1835
  • Консультант плюс
В центре внимания
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
28
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
64
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
135
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
200
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
469
Весь список