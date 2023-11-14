В Самарской области ищут девочку-подростка

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Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району ведут розыск без вести пропавшей 14-летней Медведевой Кристины, проживающей в поселке Сургут, которая 12.11.2023 г. ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции. Сотрудники полиции устанавливают круг общения девушки, опрашивают местных жителей.

Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, волосы черные.

Была одета в куртку черного цвета с капюшоном серого цвета, кофту черного цвета с буквами оранжевого цвета, джинсы и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району по телефону 8(84655)2-14-41, 102 или дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.