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В Самарской области инспекторы ГИБДД спасли жизнь ребенку

26 июля 2022 10:58
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В Самарской области инспекторы ГИБДД спасли жизнь ребенку

Утром 16 июля 2022 года при несении службы на территории Кинельского района к инспекторам Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Сергею Пешеву и майору полиции Илье Папенину подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная женщина. Она пояснила сотрудникам полиции, что вместе с мужем направляются в больницу, так как их несовершеннолетнему сыну срочно требуется медицинская помощь. В дороге состояние ребенка ухудшилось: начала подниматься высокая температура. Боясь, что в потоке транспорта они не смогут быстро добраться в больницу, женщина обратилась за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники специализированной роты Госавтоинспекции незамедлительно откликнулись, и, доложив руководству о случившемся, пересадили маму и ребенка в патрульный автомобиль, и буквально за несколько минут доставили их в приемный покой, и передали на руки врачам. Убедившись, что их помощь больше не требуется, инспекторы ДПС вернулись к месту несения службы.

Мама несовершеннолетнего направила обращение на сайт ГИБДД МВД России со словами признательности сотрудникам полиции: «Спасибо огромное инспекторам ГИБДД, которые мгновенно связались со своим руководством и быстро приняли решение доставить в больницу на патрульном автомобиле больного». Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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