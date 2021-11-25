В Самарской области иномарку с людьми засыпало рухнувшими с грузовика трубами

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В Самарской области на «КИА Рио» рухнули металлические трубы. ЧП произошло утром 24 ноября на автодороге «Богатое - Самара».

Как сообщили в областном управлении МВД, 50-летний водитель большегруза MAH с номерами Оренбургской области вез трубы и 22 километре трассы груз высыпался с полуприцепа на встречную иномарку с людьми.

- Водитель не выполнил требования ПДД во время движения обеспечить размещение, крепление и состояние груза, в результате чего допустил его падение, - пояснили в полиции. В итоге разбитый легковой автомобиль вильнул в кювет.

С места происшествия в больницу доставили двух пострадавших - 53-летнего водителя иномарки и его 30-летнего пассажира, пишет КТВ-Луч.



