В Самарской области госавтоинспекторы оказали помощь водителю, попавшему в трудную жизненную ситуацию

Находясь на маршруте патрулирования автодороги «М5-Урал», инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Сергиевскому району обратили внимание на автомобиль, стоящий на проезжей части, с включённой аварийной сигнализацией.



Полицейские уточнили у мужчины причину остановки, который пояснил, что у автомобиля лопнуло колесо, а без помощи не справится. Инспектор ДПС лейтенант полиции Валерий Секуняев и инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Масленников помогли водителю большегруза с заменой колеса.



Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы, убедившись, что его безопасности ничего не угрожает, вернулись на маршрут патрулирования.



По словам полицейских, оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию, является неотъемлемой частью их работы.