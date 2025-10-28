Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области госавтоинспекторы оказали помощь водителю, попавшему в трудную жизненную ситуацию

28 октября 2025 09:32
Находясь на маршруте патрулирования  автодороги «М5-Урал», инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Сергиевскому району обратили внимание на автомобиль, стоящий на проезжей части, с включённой аварийной сигнализацией.

Полицейские уточнили у мужчины причину остановки, который пояснил, что у автомобиля лопнуло колесо, а без помощи не справится. Инспектор ДПС лейтенант полиции Валерий Секуняев и инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Масленников помогли водителю большегруза с заменой колеса.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы, убедившись, что его безопасности ничего не угрожает, вернулись на маршрут патрулирования.

По словам полицейских, оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию, является неотъемлемой частью их работы.

Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
27 октября 2025, 09:45
75% самарцев — за запрет разговоров по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры. Общество
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
27 октября 2025, 09:37
В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 октября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного... Происшествия
Туман в Самарской области: Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах
25 октября 2025, 17:51
Будьте внимательны и осторожны при управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях! Общество
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
