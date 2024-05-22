В Самарской области глава городского поселения подозревается в превышении должностных полномочий

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Следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с февраля 2018 года по март 2023 года подозреваемый в отсутствие утвержденной проектной документации и в нарушении норм действующего законодательства, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.