В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самарской области бензовоз опрокинулся на трассе М-5 и протаранил ВАЗ-2110

5 сентября 2025 11:39
154
В Самарской области бензовоз опрокинулся на трассе М-5 и протаранил ВАЗ-2110

Вечером 4 сентября на 1027-м километре трассы М-5 в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

По данным спасателей, около 19:06 фура Dongfeng столкнулась с ВАЗ-2110, после чего грузовик опрокинулся и ударил легковушку. В результате аварии на дорогу пролилось топливо.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники экстренных служб: они отключили аккумуляторы и смыли топливо с проезжей части, пишет МК.

Фото: облМВД

Теги: ДТП

