В Самарской области бензовоз опрокинулся на трассе М-5 и протаранил ВАЗ-2110

Вечером 4 сентября на 1027-м километре трассы М-5 в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

По данным спасателей, около 19:06 фура Dongfeng столкнулась с ВАЗ-2110, после чего грузовик опрокинулся и ударил легковушку. В результате аварии на дорогу пролилось топливо.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники экстренных служб: они отключили аккумуляторы и смыли топливо с проезжей части, пишет МК.

Фото: облМВД